Вирусолог дал совет, как относиться к новому штамму COVID-19

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 — не более чем интересный факт, пока его не изучат и не получат детальную информацию, заявил профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Александр Бутенко «Радио 1». Он считает, что Всемирной организации здравоохранения на изучение появившегося варианта потребуется около трёх недель.

Эволюция вируса может приводить и к снижению свойств патогенности. Здесь пока можно только предполагать. Для начала нужно тщательно изучить клинические и эпидемиологические особенности, тяжесть течения заболевания, диагностические возможности, в том числе пригодность готовых вакцин, — рассказал Бутенко.

Он добавил, что в первую очередь быстрое международное распространение новых штаммов инфекции связано с авиаперелётами.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что российскую вакцину «Спутник V» при необходимости можно быстро адаптировать под новую разновидность вируса B.1.1.529, выявленную в Африке. Он добавил, что в сфере создания вакцин и их комбинирования важно сотрудничество и Россия открыта для партнёрства с другими странами.

Из-за появления указанного штамма Франция ввела запрет на рейсы из стран Южной Африки. Власти опасаются, что новый штамм может быть более заразным, чем ранее выявленные варианты.