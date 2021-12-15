Вирусолог Чумаков: «омикрон»-штамм коронавируса мог быть рукотворным
Сергей Князев
Сергей Князев
12:34, 15 декабря 2021
Фото: Bernd Weißbrod/dpa/Global Look Press
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Вирусолог Пётр Чумаков в интервью «Радио России» не исключил вероятность того, что штамм коронавируса «омикрон» был искусственно создан, о чём говорит характер его мутации, соединившей все предыдущие варианты вируса. По его словам, ослабленный характер вируса может объясняться тем, что его создатели решили прекратить пандемию.
Они собрали все мутации, которые были известны, которые встречались в этом вирусе уже спонтанно, то есть когда он эволюционировал. <....> Более того, они ввели ещё там вставочку из трех аминокислот, которые характерны для сезона коронавируса. Как она могла возникнуть вот так независимо в этом штамме — это никто не может объяснить, — заявил вирусолог.
Ранее главный медицинский специалист компании Moderna Пол Бёртон заявил, что в ближайшие месяцы штаммы «омикрон» и «дельта» будут сосуществовать и «омикрон» начнёт инфицировать людей на фоне сложной ситуации с «дельтой». А возможность заражения обоими штаммами коронавируса, в частности среди людей со сниженным иммунитетом, может привести к дальнейшим мутациям. Информация же о более лёгком протекании заболевания при заражении «омикрон»-штаммом не соответствует действительности: число госпитализаций среди заболевших со штаммом «омикрон» сопоставимо с аналогичными показателями у заболевших «дельтой».