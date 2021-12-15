Вирусолог Чумаков: «омикрон»-штамм коронавируса мог быть рукотворным

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В России опубликовано очень мало официальных исследований и анализа поствакционных осложнений, поэтому родители переживают за своих детей на фоне планов правительства по вакцинации подростков от коронавируса. Руководитель движения «Родительский отпор» многодетный отец Николай Мишустин рассказал о массовых обращениях родителей Москвы против скрининг-тестов в школах, пишет «Царьград».

Сейчас, когда у нас практически нет результатов исследований и анализа поствакционных осложнений, реакция соответствующая. Ну представьте, в Америке 43 тысячи в год поствакцинальных осложнений, а у нас всего около 200...