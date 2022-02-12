Вирусолог Чумаков рассказал, сколько бы людей умерло от COVID без вакцины

Из-за пандемии коронавируса могли бы умереть 2% населения Земли (158 млн человек), если бы не появились вакцины, полагает директор Центра глобальной вирусологической сети США, профессор Константин Чумаков. Он рассказал в эфире «Радио России», что благодаря разработанным препаратам, мир, скорее всего, уже подошёл к концу пандемии.

Если бы мы разрешили этому вирусу вот также лютовать, то вымерло бы два процента населения Земли. Благодаря тому, что были созданы вакцины и благодаря тому, что этот вирус изменился в сторону меньшей патогенности, сейчас мы, похоже, подошли к концу этой пандемии, — рассказал специалист.

Ранее профессор заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» в восемь раз заразнее гриппа. Так, если больной гриппом может заразить двух человек, то больной с «омикроном» — от 13 до 16 человек.

Как ранее заявил специальный представитель ВОЗ по коронавирусу Дэвид Набарро, после «омикрона» новых вариантов COVID будет больше и в случае их большей заразности они станут доминирующими. Кроме того, они могут вызывать разные формы болезни, другими словами, оказаться более смертельными или иметь более долгосрочные последствия, считает специалист.