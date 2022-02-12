Вирусолог Чумаков предупредил об опасности назальной вакцины от COVID-19

Директор Центра глобальной вирусологической сети США Константин Чумаков заявил, что назальные вакцины, в том числе и от коронавируса, могут быть опаснее внутримышечных, так как способны «задеть» жизненно важные органы. Он пояснил, что такие препараты могут негативно повлиять даже на мозг, пишет РБК.

Специалист уточнил, что нос связан с мозгом обонятельным нервом. В связи с этим все медикаменты, которые по нему проходят, подвергаются строгой оценке факторов риска.

Они (назальные вакцины. — NEWS.ru) могут быть небезопасными, потому что по этому нерву вирус или антиген может попасть в мозг. С этим нужно быть очень аккуратными, — добавил Чумаков.

В то же время вирусолог, главный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что оснований считать назальную вакцину от COVID-19 опасной нет. По его словам, препарат в мозг «не пойдёт».

Вакцина не содержит активного размножающегося вируса. Вирус, который содержится в этой вакцине, способен заразить клетку, но не даёт потомства, — сказал специалист.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил об окончании испытаний назальной вакцины от коронавируса в России в течение двух — двух с половиной месяцев. По его словам, в случае успеха Минздрав РФ зарегистрирует её и начнётся массовое применение.