Вирусолог: частое прохождение КТ может навредить

https://static.news.ru/photo/9dd765cc-2f41-11eb-b634-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев предостерёг от слишком частого прохождения компьютерной томографии (КТ). Она небезвредна.

Это совершенно не безвредная процедура. На основании КТ диагнозы не ставят. Это вспомогательный метод исследования, — цитирует его URA.RU.

Зверев добавил, что медик должен «уметь пользоваться» методом КТ, однако такой навык развит не у всех. По его словам, нет необходимости слишком часто делать КТ даже после постановки диагноза COVID-19. По мнению врача, в лёгких практически ничего не меняется.

Кроме того, вирусолог посетовал, что современные врачи утратили искусство диагностики «на слух». Раньше врачи применяли перкуссию — они простукивали отдельные участки тела и анализировали звуковые явления.

Как писал NEWS.ru, врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что многие россияне записываются на обследование и процедуры, которые им не нужны. Например, пациент делает компьютерную томографию или ультразвуковое исследование, когда у него колет в боку. Это разоряет отечественную медицину, считает врач.