Вирусолог Бутенко: для победы над COVID-19 недостаточно вакцинации

Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им. Д. И. Ивановского профессор Александр Бутенко сравнил коронавирус с предыдущими пандемиями, распространёнными по всему миру. Он отметил, что вакцинации было достаточно, чтобы побороть прошлые пандемии, однако с COVID-19 ситуация немного иная и одной лишь вакцинации будет недостаточно. Чтобы победить коронавирус, нужно также выработать коллективный иммунитет, рассказал он в беседе с URA.RU.

Была оспа, но её ликвидировали очень эффективной вакциной, эпидемию полиомиелита остановили во всём мире при помощи живой трёхвалентной инъекции, которая дала полную защиту. У COVID-19 немного другое сочетание факторов — прививка и созданный коллективный иммунитет, — объяснил специалист.

Вирусолог уверен, что коронавирус продолжит мутировать, образовывая новые штаммы, благодаря чему у людей выработается коллективный иммунитет, который вместе с вакциной будет способен полностью защитить человека от доминирующих штаммов коронавирусной инфекции.

Он отметил, что пандемий, подобных COVID-19, не было за всё время существования человечества.

Ранее вирусолог Сергей Альховский заявил, что на «омикроне» пандемия не остановится и за ним появятся новые штаммы. К тому же «омикрон» не сможет до конца вытеснить «дельту» и антитела к нему, по всей вероятности, не защитят от предыдущего варианта коронавируса,