https://static.news.ru/photo/4e009932-548c-11ea-95cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский прокомментировал заявление Минздрава о том, что ситуация с ВИЧ-инфекцией в России стабилизировалась.

Минздрав дал очень интересные материалы, в которых говорится, что ситуация стабилизировалась и имеет тенденцию к снижению. Я считаю, это совсем не так, — заявил Покровский на «круглом столе» в Госдуму в пятницу.

По его словам, за последние три года было зафиксировано 300 тысяч новых случаев ВИЧ, скончались 80 тысяч человек, у которых ранее был диагностирован ВИЧ.

Если бы мы согласились (с заявлением Минздрава — прим. NEWS.ru), не стоило бы здесь собираться, — отметил Покровский.

По его словам, власти выделяют на закупка антиретровирусной терапии ВИЧ 29 млрд рублей, но часто закупаются устаревшие препараты, которую дают много побочных эффектов.

Надо обсуждать увеличение бюджета на закупку препаратов, чтобы лечить современными препаратами, — подчеркнул Покровский.

Он напомнил, что ежегодно на профилактику ВИЧ выделяется 180 млн рублей.

Будем просить Госдуму стократно увеличить расходы на профилактику, — заявил глава ВИЧ-Центра.

Роспотребнадзор заявил, что количество случаев заражения ВИЧ снизилось за прошлый год на 7,5% и составило 80,1 тысяч случаев, в 2018 году — 85,9. Также в ведомстве отметили, то увеличился рост количества детей и подростков, инфицированных ВИЧ. Более половины заражённых лиц из указанной категории — несовершеннолетние россияне старше 11 лет. Об этом сообщал NEWS.ru.