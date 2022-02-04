Вице-спикер Совфеда Карелова: в России снизилась смертность от рака

Смертность от онкозаболеваний в России в 2021 году снизилась на 3,9%, это выше чем годом ранее — на 1%, а численность медицинских работников в онкоцентрах увеличилась на 15% в период с 2018 по 2020 год, рассказала «Парламентской Газете» вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

Отвечая на вопрос о ситуации с онкологическими заболеваниями в России, Карелова подчеркнула, что рак — одна из главных причин смертности в мире. По её словам в 2020 году от тяжёлой болезни умерло около 10 миллионов человек, однако в России уровень смертности от рака начал снижаться.

Но, несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, в целом в России наметилась тенденция к снижению смертности от онкозаболеваний. В 2020 году — почти на 1%. В 2021-м — на 3,9%, — сказала она.

Карелова отметила, что подготовку медицинских кадров по профилю «онкология» и «детская онкология» ведут практически все медицинские вузы, а количество специалистов возросло на 15% в период с 2018 по 2020 год.

Она добавила, что начиная с 2020 года, врачи, которые назначали и проводили обследования и смогли выявить случай онкологического заболевания у пациента стали получать дополнительные денежные выплаты.

Ранее учёный Элой Шазелас из Центра эпидемиологических и статистических исследований Сите в Сорбонне (Франция) в своей научной статье объяснил, что фруктовые соки, на которых написано «100-процентный без добавления сахара», могут стать причиной возникновения онкологических заболеваний у человека. Исследование длилось около девяти лет, на протяжении которых эксперты следили за состоянием здоровья 101 257 участников.