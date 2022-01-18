Голикова рассказала о росте заболеваемости COVID в регионах

Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в 67 регионах, большая часть случаев заболевания по-прежнему приходится на «дельта»-штамм, заявила на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом вице-премьер Татьяна Голикова. По её словам, под медицинским наблюдением из-за коронавируса находятся 495,5 тысяч россиян, рост наблюдается в 67 регионах страны.

На 18 января <...> в структуре заболеваемости на территории Российской Федерации 60% случаев приходится на штамм «дельта», и 40% уже на штамм «омикрон» и некоторые другие недоминируюие варианты, — отметила она.

Голикова также отметила, что в России подтверждено 1 682 случая заражения «омикрон»-штаммом, который наиболее распространён в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, в то время как он был найден в 42 субъектах РФ. При этом полностью привиты были только 27,9% заболевших «омикрон»-штаммом. В РФ развёрнуто 158,6 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, заняты 69% из них. Уровень коллективного иммунитета по стране на данный момент составляет 63,9%.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин обратился к работодателям с предложением по возможности перевести большую часть персонала на дистанционную работу, а также обеспечить тестирование тех сотрудников, кто работает в офисах. Такое предложение он озвучил на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн отметил, что прогнозы по активности «омикрона» в России основаны на данных из других стран. Он предупредил россиян, что заболеваемость этим штаммом коронавируса выйдет на пик через две недели, а снижаться будет постепенно. Он добавил, что, по опыту других стран, «омикрон» начинает распространяться менее активно, когда достигает высоких показателей, и высказал надежду на то, что в России заболевших не будет больше 60 тысяч.