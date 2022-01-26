Заммэра Москвы допустила введение новых ограничений из-за COVID-19

Заммэра Москвы Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 24» допустила появление новых ограничений в Москве из-за коронавируса. Заммэра добавила, что дополнительные ограничения будут вводиться в зависимости от того, как будет справляться с пандемией медицинская система города.

Дополнительные ограничения в Москве будут вводить в зависимости от того, как справляется медицинская система, — сказала Ракова.

Заммэра добавила, что около 80% вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции в Москве приходится на «омикрон»-штамм. Ракова также сообщила, что более 90% выявляeмых больных ковидом в столице лечатся амбулаторно. Она также отметила, что пoрядка 42% больничных коек для лечения пациентов с коронавируcом в Москве свободны. Cтоличные власти готовы к росту числа госпитализаций из-за «омикрон»-штамма.

Ранее сообщалось, что в Москве отмечается беспрецедентный рост заболеваемости коронавирусом среди детей, за две недели число заболевших выросло в 14 раз. Примерно половину госпитализируемых детей составляют переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям. Для снижения риска инфицирования власти закрыли плановую госпитализацию в детские больницы сроком на три недели.

До этого замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что доля детей среди заразившихся COVID-19 после появления штамма «омикрон» возросла с 10–11% до 15%. Это свидетельствует о том, что новый штамм оказался более заразным для всех возрастных категорий.