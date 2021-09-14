«Веточки» сместились: врач объяснил негативное влияние COVID-19 на мозг

Перемещение сосудов-«веточек» в голове переболевшего коронавиурсом человека может стать причиной ухудшения работы мозга. Восстановить интеллект возможно, но это потребует помощи специалиста. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал врач-невролог Александр Будик.

Снижение когнитивных способностей отмечают у многих переболевших COVID-19. По мнению Будика, это происходит из-за нарушения кровообращения важных частей головного мозга, которое наступает в том числе и по причины повышения вязкости крови. Ещё одна причина — изменение расположения сосудов коры головного мозга.

У нас в голове сосуды идут к коре головного мозга, как веточки на дереве. Во время COVID-19 и сразу после него, при постковидном синдроме, происходит изменение расположения этих сосудов. Есть теория, что нарушается адекватное кровоснабжение самых важных частей головного мозга, — сказал врач.

Восстановление интеллекта в дальнейшем возможно, однако для этого необходима помощь специалиста невролога, который оценит неврологический статус и когнитивные функции пациента. Причём для этого понадобится не менее двух визитов к врачу. Первое посещение после болезни покажет степень поражения способностей мозга и позволит назначить лечение, а второе даст врачу возможность оценить динамику и убедиться, что человеку не стало хуже.

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