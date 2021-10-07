Ветеринары рассказали, как ухаживать за заболевшими домашними животными

Если питомец заболел и его лечат дома, нужно обеспечить ему покой и ограничить контакты с другими домашними животными. Также не стоит кормить его непривычной пищей, рассказали специалисты столичного Комитета ветеринарии. Об этом сообщает «Москва 24».

Для нас привычное дело радовать себя чем-то вкусным и запретным, когда мы болеем, однако это противопоказано нашим домашним животным. Во время болезни питомец нуждается в свежей питьевой воде и правильном сбалансированном питании. Иногда животному может понадобиться специальная диета, об этом вам скажет ветеринарный специалист, — рассказали ветеринары.

Также врач может назначить лекарство. Важно вовремя давать его питомцу и следить, проглотил ли он. Владельцам нужно внимательно относиться к состоянию животного: осматривать ротовую полость и глаза и обращаться к ветеринару, если что-то изменилось. В случае инфекционного заболевания необходимо продезинфицировать специальными препаратами спальное место, предметы ухода и миски питомца.

Специалисты Комитета предупредили, что особенно подвержены вирусным заболеваниям животные осенью, когда из-за повышенной влажности активно распространяются вирусы.

Ранее сообщалось, что большинство россиян (68%) тратят на своих питомцев в среднем по две тысячи рублей в месяц. Известно, что в 2019 году совокупные ежемесячные расходы россиян на домашних животных составляли порядка 36 млрд рублей.