Вернувшийся из ЮАР вирусолог назвал сроки доминации «омикрона» в мире

«Омикрон»-штамм коронавируса станет доминирующим по всей планете через четыре месяца, рассказал вернувшийся с исследований в ЮАР вирусолог Александр Семёнов. Он также указал на основные отличия протекания «дельты» и «омикрона» у пациентов, передаёт KP.RU.

При «омикроне» реже встречается потеря либо искажение обоняния и вкуса. Чаще характерна ринорея, то есть обильное течение из носа. Головная боль тоже бывает чуть чаще. И чуть меньше случаев дебюта с высокой температурой. Но какие из этих признаков проявятся и каких не будет — зависит от конкретного пациента, — пояснил Семёнов.

Он добавил, что дети более активно заражаются «омикроном», чем «дельтой». Вирусолог подчеркнул, что коронавирус «активно пошёл по возрастной шкале вниз», поэтому медикам-исследователям стоит активнее заниматься совершенствованием вакцины для детей и подростков. Более того, «омикрон» заразнее «дельты», и больше всего от новой мутации COVID страдают невакцинированные пациенты с хроническими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что российский препарат «Ковид-глобулин» от коронавируса получил постоянное регистрационное удостоверение Минздрава. Данное лекарственное средство создано на базе плазмы крови переболевших людей с антителами к COVID-19, оно успешно прошло клинические испытания