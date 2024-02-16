Венозные порт-системы в онкологии и не только

Фото: wkhs.com

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Установка венозных порт-систем рекомендована пациентам с онкологическими заболеваниями, если им предстоит пройти несколько курсов химиотерапии. Подробнее об этих маленьких, но важных устройствах говорим с врачом сердечно-сосудистым хирургом «СМ-Клиника» Тахиром Ярахмедовым, который занимается их имплантацией.

- Тахир Фидарисович, что такое порт-система и зачем она устанавливается?

- Порт-система (или сокращенно «порт») – небольшая (3-4 см в диаметре) заключенная в оболочку титановая камера, к которой подведен катетер. Этот катетер имплантируется в вену пациента, а с другой стороны через мембрану в порт вставляется специальная игла, по которой поступает лекарство. Удобно и надежно. По окончании курса лечения внешняя игла вынимается, а порт-система с катетером остается там, куда была имплантирована – обычно ее устанавливают под ключицу.

Появились порт-системы в середине 1980-х гг. и с тех пор применяются все более широко.

- В чем основной плюс применения порт-системы?

- Дело в том, что химиотерапия часто проводится лекарствами, которые могут буквально обжигать периферические вены – скажем, вены на руках. Начинается флебит – воспаляются стенки сосудов, кровоток ухудшается, сосуды сужаются, это, разумеется, отрицательный эффект, которого необходимо избежать. Использование порт-системы позволяет сделать так, что лекарство сразу попадает в подключичную вену, минуя периферические сосуды и тем самым не травмируя их.

- Насколько сложно устанавливать порт-систему?

- Установка не требует особого труда. У себя в Центре сердечно-сосудистой хирургии мы делаем это под местной (или общей – в зависимости от показаний и предпочтений пациента) анестезией. Весь процесс занимает до 1 часа. Кстати, процедура установки порт-системы – пример того, как врачи разных специальностей помогают друг другу. В данном случае, сосудистые хирурги приходят на помощь онкологам и химиотерапевтам. Обычно порт-система устанавливается под ультразвуковым или рентген-контролем. Что касается меня и моих коллег, мы используем для контроля ангиографию (рентгенографию сосудов). Оборудование позволяет.

Фото: Пресс-служба «СМ-Клиника»

- Как долго порт можно использовать?

- Обычно порт-система устанавливается на 3-5 лет, но иногда и дольше, может быть, и на 10 лет. Потом, когда курс лечения завершен и пациент поправился, ее можно удалить. А если (к сожалению, никто не застрахован от рецидивов онкологического заболевания) так произошло, что человеку вновь понадобилась химиотерапия, порт-систему можно имплантировать снова – на другую сторону груди. И опять ей пользоваться.

Чтобы устройство служило вам исправно в течение всего срока установки, надо правильно за ним ухаживать: перед проведением очередного сеанса химиотерапии в обязательном порядке порт-система должна промываться физраствором, содержащим небольшое количество гепарина; по окончанию инфузии порт-система также промывается аналогичным образом. Если после проведения химиотерапии требуется введение другого лекарства (например, речь идет о сопроводительной терапии), то камеру порт-системы следует промыть снова. И для общей профилактики, даже если порт не используется, раз в 4-6 недель его все равно нужно промывать. Тогда он постоянно будет в рабочем состоянии.

- Может ли человек сам это сделать - в домашних условиях?

- Нет, это должна делать опытная медицинская сестра. Весь процесс промывания занимает 10-15 минут.Самостоятельные попытки могут привести к тому, что система перестанет функционировать.

- Для чего еще может применяться это устройство?

- Хороший вопрос. Через порт-систему можно вводить любые лекарственные препараты (антибиотики, лекарства, снимающие боль). Другое направление использования – парентеральное питание (если по каким-либо причинам человек не может принимать пищу самостоятельно и традиционным способом). Кроме того, использовать это устройство можно для переливания крови и кровезаменителей. И наоборот, через порт-систему можно выполнять забор крови на анализы.

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