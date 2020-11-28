Венедиктов призвал отменить в России учебный год из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/7c4e9ede-3225-11eb-a357-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Учебный год 2020-21 стоит отменить. По мнению журналиста Алексея Венедиктова, это должно помочь предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Главный редактор «Эхо Москвы» однако подчеркнул, что специалистом в этом вопросе он не является.

Предложил бы подумать о том, чтобы пропустить этот год учебный. Вообще. Я в этом смысле радикал, — поделился мнением Венедиктов в эфире своей радиостанции.

Журналист в то же время подчеркнул, что закрыть школы и детские сады сейчас нельзя, ведь родителям нужно ходить на работу. По мнению Венедиктова, именно это и является одной из причин, почему в РФ ещё не ввели тотальный локдаун.

Возможность досрочного завершения учебного года так или иначе обсуждается. Представители Минпросвещения сообщали о ситуации вокруг работы российских школ на фоне эпидемии. В ведомстве отметили, что число полностью закрытых на карантин учебных заведений сократилось с 33 до 31.

В то же время заместитель министра просвещения Виктор Басюк 24 ноября заявил, что досрочном окончании учебного года в российских школах на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа в данный момент говорить ещё рано.

К 29 ноября COVID-19 подтвердился у 26 683 человек за прошедшие сутки. Всего за время пандемии коронавирус выявили у 2 269 316 жителей РФ. Наименьшие темпы прироста заболеваемости за сутки зафиксированы в Ненецком АО (0,5%), ХМАО и Дагестане (0,6%). За весь период пандемии в стране выздоровели 1 761 457 человек (+21 987 за сутки), скончались от инфекции 39 527 жителей РФ (+459 за сутки).

Кроме того, Рособрнадзор не намерен в 2021 году отменять ОГЭ. При этом ведомство предлагает сократить число сдаваемых предметов с четырёх до трёх. Согласно инициативе, учащиеся 9-х классов будут сдавать два обязательных предмета и один по выбору, писал NEWS.ru.