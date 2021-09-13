Великобритания одобрила вакцинацию подростков от COVID-19

Власти Великобритании согласились с рекомендацией врачей о вакцинации подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Предполагается использование одной дозы Pfizer/BioNTech. Об этом сообщает Sky News, ссылаясь на министра по вопросам вакцинации Надима Захави.

Он заявил, что власти будут действовать с той же срочностью, как и на других этапах прививочной кампании. Министр сообщил, что вакцины предотвратили более 112 тыс. смертей и более 143 тыс. госпитализаций.

Вакцинировать подростков будут в школах с согласия их родителей. При этом решение остаётся за ребёнком.

В редких случаях, когда родитель не соглашается, но ребёнок или подросток хочет сделать вакцину, врач сначала приведёт родителей и ребёнка, чтобы увидеть, смогут ли они договориться, а если нет, если ребёнок будет признан дееспособным, то вакцинация будет проведена, — рассказал Захави.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко заявила о необходимости прививать детей от COVID-19.

Между тем страх перед прививкой и недоверие к учёным усиливаются из-за отсутствия доступной информации о вакцинах и их эффективности. NEWS.ru выяснил доводы тех, кто опасается вакцинации российских детей.