«Вектор» завершил тестирование «ЭпиВакКороны» на пожилых

https://static.news.ru/photo/a0883a8e-66e7-11eb-a8d5-96000091f725_660.jpg Фото: Михаил Голенков/РИА Новости

Центр «Вектор» завершил исследование вакцины «ЭпиВакКорона» на пожилых россиянах. Результаты являются положительными.

Буквально несколько дней назад мы завершили пострегистрационные клинические исследования на возрастной группе 60+, то есть людей старше 60 лет. Как известно, в случае с COVID это одна из наиболее уязвимых категорий наших граждан, которых нужно защищать в первую очередь. Мы получили положительные результаты, — рассказала РИА Новости заместитель генерального директора центра «Вектор» по научно-методической работе и международному сотрудничеству Татьяна Непомнящих.

В Роспотребнадзоре cообщили, что «ЭпиВакКорона» эффективна на 100%. Этот показатель складывается из иммунологической эффективности и профилактической эффективности.

Ранее сотрудники «Вектора» заявили, что препарат безопасен для пожилых людей, а также для лиц, страдающих аллергией. Противопоказаниями для вакцинации «ЭпиВакКороной» являются тяжёлые формы аллергических реакций, а также гиперчувствительность к компонентам вакцины. Перед прививкой врач может назначить антигистаминные препараты, а также отправить на дополнительное обследование и консультации с профильными специалистами.

Вакцинация всех групп населения от коронавирусной инфекции стартовала в России с 18 января. Для вакцинации были одобрены два препарата: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», писал NEWS.ru.