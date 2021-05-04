«Вектор» начал испытания трёхкратной вакцинации «ЭпиВакКороной»

https://static.news.ru/photo/f2c67a8c-ad68-11eb-b6c0-96000091f725_660.jpg Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора проводит первую и вторую фазы клинических испытаний трёхкратной вакцинации от коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона». Об этом сообщается в Instagram-аккаунте ведомства.

Клинические испытания I-II фазы для введения трёхкратной вакцинации этой вакцины сейчас ведутся, — рассказал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Александр Рыжиков.

По его словам, ранее препарат уже был опробован на животных, в частности приматах. На текущий день за подопытными наблюдают. Кроме того, специалисты проверили действие вакцины на хорьках и морских свинках.

Также были вновь иммунизированы хорьки и морские свинки, на которых мы проверяли сравнительную эффективность двукратной, трёхкратной вакцинации. Эффект прироста и продолжительности иммунитета подтверждён, прежде всего, на приматах, — добавил учёный.

По его словам, при трёхкратной вакцинации состав препарата не меняется. Также Рыжиков уточнил, что после иммунизации «ЭпиВакКороной» у 90% привитых образуется устойчивый иммунитет.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что вторая доза вакцины от коронавируса предназначена для закрепления эффекта и формирования более стойкого иммунитета.