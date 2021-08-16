Вейперов предупредили о неизлечимой болезни с летальным исходом

Торакальный хирург Игорь Васильев в беседе с 5-tv.ru объяснил, как электронные сигареты приводят к неизлечимой болезни с летальным исходом.

По словам медика, вейперы страдают от так называемой болезни EVALI. Причиной, из-за которой поражаются лёгкие вейпера является воздействие на них ацетата и витамина Е, содержащихся в этих курительных системах.

Васильев отметил, что в США летом 2019 года было выявлено большое количество поражения лёгких, связанное с употреблением вейпов. В настоящей момент уже вышло более 240 публикаций, описывающих это состояние. Также известно о более 60 летальных исходов. При этом специальных лекарств от заболевания до сих пор нет.

Болезнь имеет острое или подострое течение, характеризуется прогрессирующей одышкой, а также нарастающей дыхательной недостаточностью. Особенно тяжёлые случаи проявляются синдромом острого повреждения лёгких, — рассказал врач.

Ранее специалисты медицинской школы Стэнфордского университета заявили, что систематическое курение вейпа может быть опасным во время пандемии коронавируса.