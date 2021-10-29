Вегетарианцы могут не получить хороший иммунный ответ на прививку от COVID

Отсутствие в рационе человека продуктов животного происхождения может негативно повлиять на формирование хорошего иммунного ответа на прививку от COVID-19. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на мнение врачей-терапевтов.

Так, врач-терапевт Тимур Асанов отметил , что вакцина от COVID-19 ставится с целью выработки антител на вирус. При этом вегетарианцы исключают из рациона важные источники витаминов, которые не синтезируются самостоятельно и поступают в организм только с животной пищей.

Следует понимать, что при отсутствии регулярного потребления полноценных белковых веществ, начинается разрушение собственных клеток и нарушение функций органов. Это, конечно, может негативно повлиять на формирование хорошего иммунного ответа на прививку, — сказал Асанов.

По его словам, во время формирования иммунитета важно помочь организму и обеспечить полноценное питание, сбалансированный отдых и сон, отсутствие стрессов.

Мнение о сложностях с формированием иммунного ответа после прививки от COVID разделяет и терапевт Мария Владимирова. По её мнению, чем дольше человек увлекается вегетарианством, тем в целом слабее его иммунитет.

Конечно, это может принести в его жизнь хронические болезни. Не думаю, что питание вегетарианцев положительно скажется на выработку хорошего иммунного ответа на прививку, — сказала она.

Всемирный день вегана отмечается 1 ноября. Термин начал использоваться Веганским обществом, основанным Дональдом Уотсоном в 1944 году в Лондоне. Веганы употребляют в пищу только растительные продукты.