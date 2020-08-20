Ведущий эпидемиолог Китая высоко оценил российскую вакцину от коронавируса

https://static.news.ru/photo/aff6fc3a-e2cb-11ea-9c20-fa163e074e61_660.jpg Чжун Наньшань Фото: Deng Hua/Xinhua/Global Look Press

Ведущий эпидемиолог Китая Чжун Наньшань дал высокую оценку разработанной в России вакцине от COVID-19 и поздравил РФ с завершением регистрации препарата, говорится в заявлении российского посольства в Пекине.

Академик Чжун Наньшань дал высокую оценку разработанной Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вакцины от COVID-19 и поздравил нашу страну с завершением процедуры государственной регистрации препарата, — говорится в заявлении дипмиссии.

19 августа посольство РФ в Китае приняло участие в онлайн-брифинге с участием Чжун Наньшаня. Мероприятие было организовано протокольным департаментом МИД КНР и посвящено актуальным вопросам профилактики и борьбы с пандемией.

Первая российская вакцина получила название «Спутник V», её зарегистрировали 11 августа. Эта вакцина является векторной двухкомпонентной вакциной на основе аденовирусов. Для доставки генетической информации SARS-CoV-2 в организм человека используется носитель на основе другого вируса (вектор), а два компонента — это два отдельных препарата (на основе двух немного отличающихся векторов-аденовирусов), которыми в два этапа, с промежутком в три недели, иммунизируют людей. Препарат будут вводить внутримышечно.

Первая партия препарата уже произведена. В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований. Минздрав РФ уже заявил, что медработников и врачей как группы риска будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением этого этапа исследований.

Ранее известный израильский учёный и врач Полина Степенская высоко оценила российскую вакцину от коронавируса, писал NEWS.ru.