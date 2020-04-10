«Ведомости»: мэрия отказалась от QR-кодов на пропусках для москвичей

Московские власти отказались от использования QR-кодов на пропусках для передвижения по городу в условиях ограничений по коронавирусу,
По информации РБК, появление спецпропусков сегодня анонсирует мэр Сергей Собянин. Источник «Ведомостей» уточнил, что оснований для получения пропуска будет много, а некоторым москвичам документ не потребуется.
Как писал NEWS.ru, число заболевших в Москве увеличилось на 1,1 тысячи за последние сутки - до 7,8 тысячи человек. Столица остаётся главным очагом инфекции в стране.
В России количество пациентов с коронавирусом приблизилось к 12 тысячам человек. Только за минувшие сутки выявили более 1,7 тысячи пациентов с COVID-19.
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