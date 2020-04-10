«Ведомости»: мэрия отказалась от QR-кодов на пропусках для москвичей

https://static.news.ru/photo/b749b596-7b32-11ea-961b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Московские власти отказались от использования QR-кодов на пропусках для передвижения по городу в условиях ограничений по коронавирусу, передают «Ведомости». Несколько федеральных СМИ со ссылкой на источники в органах власти сообщили о введении с 10 апреля пропускной системы в Москве.

По информации РБК, появление спецпропусков сегодня анонсирует мэр Сергей Собянин. Источник «Ведомостей» уточнил, что оснований для получения пропуска будет много, а некоторым москвичам документ не потребуется.

Как писал NEWS.ru, число заболевших в Москве увеличилось на 1,1 тысячи за последние сутки - до 7,8 тысячи человек. Столица остаётся главным очагом инфекции в стране.

В России количество пациентов с коронавирусом приблизилось к 12 тысячам человек. Только за минувшие сутки выявили более 1,7 тысячи пациентов с COVID-19.