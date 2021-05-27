Вечная молодость: в РФ продажи БАДов с коллагеном выросли в 3,5 раза

https://static.news.ru/photo/0f4b46a0-167f-11eb-81b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В два раза больше БАДов с коллагеном было продано в России с января по апрель 2021 года, нежели за аналогичный период годом ранее, и в 3,5 раза больше, чем два года назад. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные подсчётов специалистов DSM Group.

По словам директора DSM Group Сергея Шуляка, коллаген приобретает популярность у населения.

Это один из материалов строения тканей. С возрастом синтез коллагена у человека уменьшается. Многие принимают его внутрь, чтобы поддержать здоровье и внешний вид, — пояснил он.

По мере старения объём коллагена в организме снижается, это приводит к образованию морщин и снижению подвижности суставов. В этой связи, главной задачей его является укрепление всех соединительных тканей.

При этом коллаген далеко не всегда улучшает качество кожи, отмечают эксперты. Значимого количества на данную тему нет. Кроме того, коллаген способен усваиваться далеко не у всех.

Диетологи назвали десять продуктов для продления молодости.