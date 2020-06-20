Здоровье

Вдову Кобзона госпитализировали с коронавирусом

21:35, 20 июня 2020 51
Нелли Кобзон (архивное фото) Нелли Кобзон (архивное фото) Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вдову народного артиста, руководительницу Культурного фонда имени своего супруга Нелли Кобзон госпитализировали с COVID-19.

По информации журнала StarHit, семья следила за самоизоляцией 69-летней женщины. Родственники не понимают, как заразилась Нелли Кобзон.

Ещё недавно Кобзон заявляла, что чувствует себя прекрасно. Нелли Михайловна делилась хорошим настроением, — пишет издание.

Иосиф и Нелли Кобзон прожили вместе 47 лет. В 2018 году артиста не стало.

Как писал NEWS.ru, поклонники заподозрили, что у Кобзон появился новый возлюбленный, но женщина развеяла слухи в программе «Ты не поверишь!».

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