Вдову Кобзона госпитализировали с коронавирусом

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал о профилактике рака кожи и правильном загаре. Он назвал признак, который должен стать поводом для незамедлительного обращения к врачу.

Если долго не заживает любое нарушение кожного покрова, любая рана, не теряя времени, обратитесь к доктору, — сообщил KP.RU эксперт. По его словам, нужно особенно насторожиться после долгого или регулярного...