Вдову Кобзона госпитализировали с коронавирусом

Вдову народного артиста, руководительницу Культурного фонда имени своего супруга Нелли Кобзон госпитализировали с COVID-19.
По информации журнала StarHit, семья следила за самоизоляцией 69-летней женщины. Родственники не понимают, как заразилась Нелли Кобзон.
Ещё недавно Кобзон заявляла, что чувствует себя прекрасно. Нелли Михайловна делилась хорошим настроением, —
пишетиздание.
Иосиф и Нелли Кобзон прожили вместе 47 лет. В 2018 году артиста не стало.
Как писал NEWS.ru, поклонники заподозрили, что у Кобзон появился новый возлюбленный, но женщина развеяла слухи в программе «Ты не поверишь!».
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