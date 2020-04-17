Вдова режиссёра Радова рассказала, как у её мужа развивался коронавирус

https://static.news.ru/photo/38be3c6a-80a5-11ea-964e-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.kino-teatr.ru

Вдова документалиста Александра Радова, который умер от коронавирусной инфекции, рассказала о развитии болезни вплоть до смерти режиссёра.

По словам Ирины Васильевой, она вместе с мужем находилась на самоизоляции на протяжении трёх недель. У режиссёра росла температура, однако не было кашля или других симптомов коронавирусной инфекции. Медики одной из московских поликлиник заявляли, что лёгкие режиссёра в порядке.

Через некоторое время состояние 79-летнего Александра Радова ухудшилось, но рентген не показал наличие у мужчины воспалительного процесса. Только после проведения компьютерной томографии стало видно, что лёгкие документалиста поражены пневмонией, пишут «Известия».

8 апреля он был госпитализирован в реанимацию. Его состояние улучшилось и Радова перевели в общую палату, но позже ему стало хуже. Режиссёр умер 16 апреля.

Александр Радов окончил Московский автомеханический институт по специальности инженер-механик. Учился в аспирантуре Новосибирского университета по специальности «прикладная социология», где защитил кандидатскую диссертацию.

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