https://static.news.ru/photo/a6d4ffcc-2d26-11ea-9ebc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты назвали продукты, которые лучше всего могут помочь в предотвращении атеросклероза. Изнашивание артерий считается основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний.

По мнению медиков, лучше всего атеросклерозу противодействуют пять продуктов, сообщает издание Natural News.

В первую очередь речь идёт о квашеной (ферментированной) капусте. Её полезные свойства выявили корейцы с помощью своего традиционного блюда кимчи, в котором овощ занимает главное место.

Вторым по полезности считается чеснок. Кроме способности снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний он имеет и другие преимущества для здоровья.

Ими обладает и гранат, который кроме предотвращения атеросклероза может помочь в снижении окислительного стресса, способствующего сердечным заболеваниям.

Медики назвали недооценённым продуктом кунжут, обладающий серьёзными кардиозащитными эффектами. Так, употребление пасты из семян этого растения снижает кровяные показатели сердечно-сосудистых заболеваний.

Ещё одним важным продуктом названа куркума. Содержащийся в ней куркумин способен предотвратить повреждение артерий, связанное с закупоркой сосудов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что медики Всемирной организации здравоохранения назвали оптимальное число шагов, благотворно действующих на сердце. Это число равно 10 тысячам. Активный, но умеренный при этом образ жизни предотвращает заболевания сердца. Идея подсчёта шагов сама по себе является хорошим инструментом для измерения ежедневной активности.