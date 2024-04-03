«Важнее, чем лекарства»: Бокерия о древних методах лечения болезней Хирург Бокерия: врачи применяют много древних методов при лечении болезней

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Современные врачи применяют очень много методов из древней медицины при лечении болезней, заявил президент НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева профессор хирургии Лео Бокерия в ходе дискуссии на тему «Россия — здоровая держава» в рамках проекта «Разговоры о важном» в лектории общества «Знание». По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, в том числе речь идет о воздействии на сознание пациента. Как подчеркнул врач, такой метод имеет многовековую историю и является важным компонентом лечения.

Очень многое применяется [из древней медицины]. В том числе воздействие на сознание пациента. Это имеет очень многовековую историю. И это очень важный компонент лечения. Может быть, даже более важный, чем лекарства. Абсолютное большинство врачей обладает вот этим приемом обращения с человеком, которому физически что-то мешает, — сказал Бокерия.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников раскрыл новые подходы в лечении стенокардии. По его словам, для борьбы с заболеванием можно использовать лекарства от подагры и различные ингибиторы, поскольку не каждому пациенту подойдет операция по установке специальных стентов в коронарные артерии. Как пояснил доктор, вместо этого страдающие стенокардией люди могут воспользоваться целым спектром препаратов, способных нормализовать энергетический метаболизм или уменьшить напряжение миокарда.