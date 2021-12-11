Варламов предложил сделать именные вакцины «Спутник» от Бузовой и Бони

Российский блогер Илья Варламов предложил выпустить в России именные вакцины. В пример он привёл китайские заводы, которые создают собственные мониторы или смартфоны, а затем лепят на них те логотипы, которые нужны заказчику. Чтобы популяризировать вакцинацию среди населения РФ, нужно сделать то же самое с прививками, причём привлечь к их продвижению нужно и антипрививочников, таких как телеведущая и светская львица Виктория Боня. Видео его предложения опубликовано в Telegram-канале «Небожена».

Так нужно делать и с вакциной. Ну, например, «Спутник V» пусть выпускают под разными брендами, чтобы какой-нибудь кумир народа мог себе заказать именную партию. Представьте, приходит Герман Стерлигов и говорит, что у него своя чудо-вакцина. Пусть к нему в слободу приезжают фанаты и колятся там. Глядишь, уровень вакцинации в стране поднимется. Можно брендировать вакцинки ещё под разных известных людей. Представьте вакцину от Виктории Бони, Ольги Бузовой, — сказал блогер.

Он уверен, что при таком раскладе вакцина бы прекрасно заняла свою нишу и все бы побежали прививаться.

Ранее учёные центра Гамалеи получили образец «омикрон»-штамма от заразившихся российских туристов, которые вернулись из ЮАР, об этом рассказал директор центра Александр Гинцбург. Путешественники вернулись на родину в конце ноября, 24 человека госпитализировали сразу с подозрением на COVID-19.