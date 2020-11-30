Названы преимущества сибирской вакцины от коронавируса

В Российском научном центре хирургии имени академика Б. В. Петровского начались пост-регистрационные испытания вакцины против COVID-19, созданной в центре «Вектор». До конца года планируется вакцинировать 360 добровольцев. Препарат сделан на синтетической основе, поэтому он больше других подходит для пожилых людей, сообщила в беседе с NEWS.ru начальник отдела организации исследований РНЦХ им. академика Б. В. Петровского Ирина Неделяева.
Прогнозируемые нежелательные явления, которые развиваются после вакцинации, у синтетической вакцины ниже. Классические вакцины содержат убитый или ослабленный вирус, а он обычно даёт такую же картину, как и основное заболевание. У синтетической вакцины нет таких побочных эффектов.
Испытания прививки против коронавируса в РНЦХ им. академика Б. В. Петровского начались на прошлой неделе. Как сообщила Ирина Неделяева, в ходе эксперимента врачи выявят поствакцинальные осложнения и определят стойкость иммунитета к коронавирусу. Исследование продлится полгода. Кровь добровольцев после вакцинации отправят в центр «Вектор» для оценки результата с помощью специализированных тестов.
В Российском научном центре хирургии им. академика Б. В. Петровского начался набор добровольцев для испытания новой вакцины. Каждый потенциальный участник пройдёт обследование, чтобы исключить наличие у него серьёзных заболеваний. После чего получит первую дозу вакцины. Обязательного карантина для участков на всех этапах исследования не предусмотрено.
Число выявленных случаев коронавируса в России растёт. Так, за прошлую неделю диагностировали почти 180 тыс. случаев заражения. Это на 10% превысило показатели позапрошлой недели. Большинство врачей сходятся во мнении, что остановить распространение инфекции поможет только вакцинация.
Ранее NEWS.ru писал о том, что не имеет смысла проходить вакцинацию от коронавируса тем, кто переболел COVID-19 и имеет антитела, об этом заявил директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава РФ Вадим Тарасов. По его словам, более серьёзная реакция иммунного ответа появляется у тех, кто переболел коронавирусом в тяжёлой форме.