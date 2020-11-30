Названы преимущества сибирской вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/a920ad76-3306-11eb-9cff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Российском научном центре хирургии имени академика Б. В. Петровского начались пост-регистрационные испытания вакцины против COVID-19, созданной в центре «Вектор». До конца года планируется вакцинировать 360 добровольцев. Препарат сделан на синтетической основе, поэтому он больше других подходит для пожилых людей, сообщила в беседе с NEWS.ru начальник отдела организации исследований РНЦХ им. академика Б. В. Петровского Ирина Неделяева.

Прогнозируемые нежелательные явления, которые развиваются после вакцинации, у синтетической вакцины ниже. Классические вакцины содержат убитый или ослабленный вирус, а он обычно даёт такую же картину, как и основное заболевание. У синтетической вакцины нет таких побочных эффектов. Ирина Неделяева начальник отдела организации исследований РНЦХ им. академика Б. В. Петровского начальник отдела организации исследований РНЦХ им. академика Б. В. Петровского

Испытания прививки против коронавируса в РНЦХ им. академика Б. В. Петровского начались на прошлой неделе. Как сообщила Ирина Неделяева, в ходе эксперимента врачи выявят поствакцинальные осложнения и определят стойкость иммунитета к коронавирусу. Исследование продлится полгода. Кровь добровольцев после вакцинации отправят в центр «Вектор» для оценки результата с помощью специализированных тестов.

В Российском научном центре хирургии им. академика Б. В. Петровского начался набор добровольцев для испытания новой вакцины. Каждый потенциальный участник пройдёт обследование, чтобы исключить наличие у него серьёзных заболеваний. После чего получит первую дозу вакцины. Обязательного карантина для участков на всех этапах исследования не предусмотрено.

Число выявленных случаев коронавируса в России растёт. Так, за прошлую неделю диагностировали почти 180 тыс. случаев заражения. Это на 10% превысило показатели позапрошлой недели. Большинство врачей сходятся во мнении, что остановить распространение инфекции поможет только вакцинация.

Ранее NEWS.ru писал о том, что не имеет смысла проходить вакцинацию от коронавируса тем, кто переболел COVID-19 и имеет антитела, об этом заявил директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава РФ Вадим Тарасов. По его словам, более серьёзная реакция иммунного ответа появляется у тех, кто переболел коронавирусом в тяжёлой форме.