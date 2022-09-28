Вакцину «Спутник V« против «омикрона» и »дельты» отправят на испытания Центр Гамалеи: «Спутник V« против «дельты» и »омикрона» отправят на клинические испытания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящее время вакцина «Спутник V» Центра имени Н.Ф. Гамалеи против штаммов «дельта» и «омикрон» передана на производство. После того, как будет наработано необходимое количество, препарат направят для проведения клинических испытаний. Об этом рассказал заместитель директора центра по научной работе Денис Логунов. Его слова приводит ТАСС.

Вакцина «дельта-омикрон» сейчас передана на производство, в ближайшее время стартуют клинические исследования, — сказал Логунов.

Он также рассказал, что в России и в мире на сегодняшний день произведено и использовано более 150 млн доз вакцины «Спутник V».

На сегодняшний момент в мире и в России, естественно, было произведено и использовано более 150 млн доз вакцины «Спутник V», — отметил Логунов.

Кроме того, замдиректора сообщил, что Центр занялся разработкой МРНК-вакцины.

Технология мРНК-вакцин имеет очень важное преимущество: ее можно вводить хоть каждый месяц, хоть каждый день. Здесь то естественное ограничение векторных вакцин, которые вы не можете вводить чаще, чем раз в полгода, потому что появляются антитела, они должны снизиться, — пояснил он.

Ранее стало известно, что группа ученых из Китая разработала наноматериал, который способен поражать спайковый белок различных вариантов коронавируса, в том числе «омикрона» и «дельты», а также уничтожать сам вирус. Изобретение представляет собой ультратонкий двухмерный составной нанолист, который состоит из меди, индия, фосфора и серы. Оно уже показало свою эффективность в ходе испытаний на мышах.