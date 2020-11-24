Вакцину «ЭпиВакКорона» будут проверять в девяти медцентрах

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Пострегистрационные клинические исследования российской вакцины «Эпиваккорона» от центра «Вектор» пройдут в девяти медицинских организациях Москвы, Московской области, Новосибирска, Казани, Тюмени и Калининграда. Она уже поступила туда.

Вакцина поступила в 9 медицинских организаций (в Новосибирске, Москве и Московской области, Казани, Тюмени, Калининграде), где планируется проведение пострегистрационных клинических исследований, — цитирует сообщение ТАСС.

Планируется два клинических исследования. В первом примут участие 150 человек старше 60 лет, во втором — 30 тысяч добровольцев. При этом первая группа уже набрана, а пятеро из них были привиты 21 ноября.

«ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в середине октября. Она является второй российской вакциной от коронавируса (первая — «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи). Предполагается, что массовая вакцинация россиян «ЭпиВакКороной» начнётся в 2021 году. Она будет бесплатной.

Ранее NEWS.ru писал, что «Вектор» занимается созданием ещё трёх вакцин от коронавируса. В настоящее время разработки находятся на различных этапах исследования.