Вакцину для подростков «Спутник М» пустили в оборот

В гражданский оборот в России пустили первые партии вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М». Как сказано в базе данных Росздравнадзора, автоматическая идентификационная система пополнилась наименованием «Гам-КОВИД-Вак-М» — под таким названием вакцину будут выпускать.

Дата внесения в АИС Росздравнадзора: 24.12.2021. Торговое наименование: Гам-КОВИД-Вак-М Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, — гласит текст перечня.

Ставить препарат будут детям в возрасте 12–17 лет. С 12 до 15 лет потребуется письменное разрешение родителей, подростки старше 15 лет смогут сами написать заявление и поставить прививку. Минздрав делал акцент на том, что прививка будет добровольной для всех подростков. Внесение вакцинации подростков от коронавируса в календарь прививок по эпидпоказаниям не делает прививку обязательной, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Говорить людям, что делать прививку не нужно, — дикость, ранее заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Он добавил, что не понимает людей, которые выступают против вакцинации. По мнению парламентария, с ними надо быть «жёстче».