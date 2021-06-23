Вакцинированным пассажирам для въезда в Египет не понадобится ПЦР-тест

Власти Египта не станут требовать ПЦР-тест от привитых от коронавируса пассажиров, прибывающих из стран, где не были зарегистрированы новые вирусные штаммы. Об этом заявил пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз авиакомпании Egypt Air.

В пресс-релизе говорится, что у пассажиров, имеющих документ о вакцинации и прилетевших из стран, не попавших под влияние новых штаммов, проверяется только свидетельство о прививке. Службы будут принимать документы о вакцинации препаратами, одобренными ВОЗ и Управлением по лекарствам Египта. В настоящее время в список одобренных препаратов входят «Спутник V», Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac. С момента прививки должно пройти не менее 14 суток.

Те, кто прибывает из стран с зафиксированными мутациями коронавируса, должны предоставить документ о вакцинации и сдать экспресс-тест на коронавирус. При положительном результате надо также сдать ПЦР-тест. Если он окажется положительным — пациента госпитализируют.

Для непривитых требования не меняются: необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, сделанного не позже, чем за 72 часа до вылета.

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий частным и ведомственным клиникам вакцинировать граждан в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС).