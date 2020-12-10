Вакцинация во всех регионах России начнётся до конца недели

https://static.news.ru/photo/d36b45e8-3ae3-11eb-961f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Прививки препарата «Спутник V» начнут делать во всех регионах России до конца недели, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

На совещании все регионы заявили о готовности к вакцинации. До конца текущей недели она будет запущена во всех субъектах, — цитирует Голикову ТАСС.

Она отметила, что процесс вакцинации должен быть организован таким образом, чтобы он не прерывался на новогодние праздники.

В связи с тем, что вакцина является двухэтапной, регионам следует обратить особое внимание на планирование вакцинации, чтобы на период январских праздников ее проведение не приостанавливалось, — указала вице-премьер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что для москвичей из группы повышенного риска были открыты новые способы записи на вакцинацию от коронавируса.

В сообщении напоминают, что на сегодняшний день вакцина от коронавируса доступна для всех работников медицинских и образовательных организаций, а также городских социальных служб.

В то же время вакцинация недоступна людям старше 60 лет, беременным и кормящим матерям, а также тем, кто делал другие прививки за последние 30 дней, в том числе от гриппа.