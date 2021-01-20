Вакцинация от гриппа в РФ позволила избежать сочетания болезни с COVID

https://static.news.ru/photo/e2922996-5b05-11eb-babc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Активная вакцинация жителей России от гриппа предотвратила угрозу скрещивания инфекций гриппа и коронавируса в стране. Об этом в ходе правительственного часа в Совете Федерации заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

В 2020 году реализован пакет масштабнейших инновационных проектов. Например, вакцинация против гриппа — 60% населения, что позволило предотвратить сочетание инфекций гриппа и коронавируса, — приводит слова министра ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала провести вакцинацию населения России от коронавирусной инфекции в кратчайшие сроки. Как только от болезни будут привиты 60% населения страны, эпидемиологическая ситуация начнёт стабилизироваться. Коллективный иммунитет поможет сдержать распространение инфекции по территории РФ и в будущем помочь преодолеть пандемию, уверена она.

20 января стало известно, что в Минздрав России поступил запрос на регистрацию третьей российской вакцины от коронавирусной инфекции. Соответствующие документы передал Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова.

С 18 января в России стартовала массовая вакцинация всех групп населения страны от коронавируса. Об этом объявляла вице-премьер Татьяна Голикова. Сейчас на территории РФ зарегистрированы две вакцины от COVID — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».