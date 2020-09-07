Вакцинация от COVID-19 первых добровольцев начнётся в ближайшие дни

https://static.news.ru/photo/990ffc9e-f106-11ea-a2d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Вакцинация от коронавируса первых добровольцев в рамках клинических исследований третьей фазы начнётся на этой неделе. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

Также, по словам министра, параллельно на следующей неделе начнутся первые поставки вакцины «Спутник V» в регионы. Как отметил Мурашко, поставки пока будут небольшие, «чтобы соблюсти все интересы», передаёт ТАСС.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что пострегистрационные клинические исследования вакцины от коронавируса могут продлиться в Москве от двух до шести месяцев. Массовая вакцинация от коронавируса, по его словам, начнётся уже в конце этого – начале следующего года.

Как писал NEWS.ru, третий, пострегистрационный этап испытаний вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции нового типа российские специалисты планируют завершить до конца 2022 года. Пострегистрационный этап испытаний препарата начался 25 августа. Первую российскую вакцину от COVID-19 зарегистрировали 11 августа. Она получила название «Спутник V». Препарат успешно прошёл два этапа клинических исследований на добровольцах. Сейчас началась следующая их стадия, участие в которой должны принять около 40 тысяч человек.

4 сентября первая партия вакцин по COVID-19 уже поступила в поликлиники.