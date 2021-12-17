Россия может безвозмездно передать «Спутник V» странам Африки

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил в эфире телеканала «Россия 1», что партия вакцины от коронавируса «Спутник V» может быть бесплатно передана в страны Африки. По данным фонда, данный препарат эффективен против «омикрон»-штамма коронавируса, защищает от тяжёлых случаев течения болезни и госпитализации.

Первые поставки могут быть направлены в страны Африки, там сейчас идёт очень большая эпидемия «омикрона», — заявил Дмитриев, отвечая на соответствующий вопрос журналиста Павла Зарубина.

В РФПИ также отмечают, что «Спутник V» вызывает устойчивый ответ антител к штамму «омикрон», что способствует благоприятному течению болезни и защищает от тяжёлых случаев заболевания и госпитализации. Об этом говорят и предварительные лабораторные исследования НИЦЭМ им Н. Ф. Гамалеи.

По представлениям специалистов, ожидаемая эффективность вакцины «Спутник V» в сочетании с бустерной инъекцией «Спутник Лайт» против штамма «омикрон» может составить более 80%.

Ранее Мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение в городе. Это сделано в связи с ростом числа случаев заражения «омикрон»-штаммом коронавируса. Больницы в ближайшее время могут оказаться переполнены пациентами.

Случаи заражения «омикрон»-штаммом коронавируса зафиксированы в 89 странах мира, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). При этом новый штамм быстро распространяется в странах с высоким уровнем иммунизации населения.