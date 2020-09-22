Вакцина от «короны»: привить россиян от COVID-19 хотят в течение года

Всплеска заболеваемости коронавирусом в России можно ждать в любой момент, говорят медики. Большинство из них сходятся во мнении, что справиться с пандемией окончательно удастся лишь после успешной вакцинации. В нашей стране она уже началась. Однако это вызвало немало споров и вопросов, так как заключительный этап испытаний не завершён. Он проходит параллельно с иммунизацией населения и массовым производством. Что нового стало известно об отечественной панацее от вируса, какие побочные эффекты отмечают добровольцы и чем недовольны медики. Подробнее об этом — в видеообзоре NEWS.ru.