https://static.news.ru/photo/3d32c20e-2df6-11ea-9991-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американские учёные из Института изучения рака предложили использовать вакцину от гриппа как дополнительное лечение от раковых опухолей. Они использовали вакцину в качестве иммунотерапии против опухолей у мышей, и она остановила рост новообразований.

Исследователи считают, что прививка заставила имунную систему работать, в то время как при раковых заболеваниях она бездействует. Об этом сообщает журнал PNAS.

При проверке на мышах своей теории исследователи ввели грызунам клетки меланомы, а затем заразили их гриппом. Выяснилось, что это помогло снизить опухолевые очаги в два раза. Затем учёные устроили новый эксперимент на мышах, которых «заразили» человеческими опухолями. Получили похожий результат, что означает — их метод борьбы с болезнью теоретически должен сработать и на людях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что система искусственного интеллекта, разработанная при участии компании Google, оказалась результативнее специалистов в распознавании рака молочной железы. В ходе эксперимента модель ИИ проанализировала свыше 25 тысяч женских рентгенограмм в Великобритании и трёх тысяч в США. Система установила наличие онкологии с меньшим количеством ложноположительных и ложноотрицательных результатов, чем эксперты.