Вакцина от COVID-19 станет общедоступна через месяц после III этапа тестов

https://static.news.ru/photo/d28dded2-df9f-11ea-ba28-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Гражданский оборот вакцины от коронавирусной инфекции, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, может начаться спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований препарата.

Гражданский оборот будет запущен параллельно с пострегистрационными исследованиями, но со сдвигом. Потому что вакцины не хватает. Это разрешает 441 постановление правительства. Думаю, что это будет максимум сдвиг в месяц после начала пострегистрационных исследований, — рассказал ТАСС руководитель центра Александр Гинцбург.

Третий этап испытаний вакцины от коронавируса начнётся через семь – десять дней. Исходя из большого интереса общественности и прессы к созданию вакцины Минздрав не станет затягивать время подписания необходимых документов и утвердит протокол пострегистрационных исследований. К третьему этапу планируется привлечь несколько десятков тысяч человек. Проводить исследование будут в Московской области, так как в регионе есть для этого вся необходимая инфраструктура. Это позволит не только провести вакцинацию, но и провести учёт.

Между тем в России произведена первая партия вакцины от коронавирусной инфекции. Средства в разработку препарата вкладывал Российский фонд прямых инвестиций. Его глава Кирилл Дмитриев заявил, что РФПИ уже получил заявки на приобретение 1 млрд доз препарата. Заказчиками выступают свыше 20 государств мира. Он добавил, что РФ договорилась о выпуске вещества в пяти странах. По мнению руководителя, производственные мощности позволят производить 500 миллионов доз в год.

По данным Госреестра лекарственных средств, вакцина от COVID-19 — это раствор, который будут вводить внутримышечно. Вакцинацию собираются разбить на два этапа: вначале — компонентом I, через три недели — компонентом II.

Распределение в стране российской вакцины от коронавируса будет регулироваться государством. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Ранее российская биофармацевтическая компания «Биннофарм» показала производственную площадку по выпуску первой в мире отечественной вакцины от коронавируса. Для производства всё уже было готово на заводе «Биннофарм» в Зеленограде. На видео можно увидеть упаковочную автоматическую линию. Машина распределяет ампулы в блистеры. Объём каждой ампулы составляет 0,5 миллилитра. Препарат получил название «ГАМ-КОВИД-ВАК». Вакцину нужно хранить при температуре не ниже −18 градусов и в защищённом от света месте.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Президент Владимир Путин сообщил, что одна из его дочерей уже испытала её на себе. В широкий оборот препарат поступит в начале 2021 года, после проведения третьего этапа испытаний на широком круге добровольцев. Первыми иммунизацию пройдут врачи, находящиеся на передовой борьбы с пандемией, и педагоги, которым предстоит контактировать с большим количеством детей и подростков после начала учебного года, писал NEWS.ru.