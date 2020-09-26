Вакцина от COVID-19 компании Johnson & Johnson вызвала устойчивый иммунитет

https://static.news.ru/photo/6413ff5e-ffe3-11ea-8257-fa163e074e61_660.jpg Фото: jnj.com

Вакцина от коронавирусной инфекции, разрабатываемая американской компанией Johnson & Johnson, вызвала устойчивый иммунный ответ в ходе первой фазы и первого этапа второй фазы клинических испытаний.

Согласно данным, опубликованным на сайте электронной научной библиотеки medRxiv, в испытаниях приняли участие 800 человек, поделённые на две группы. В первую вошли люди от 18 до 55 лет, а во вторую — старше 65 лет. Полученные результаты носят предварительный характер и пока не были подтверждены независимыми экспертами.

Учёные выяснили, что антитела к COVID-19 появились у 99% участников клинических испытаний спустя 29 дней после вакцинации. Побочные эффекты, в том числе повышенная температура, боль в теле, слабость, головная боль, носили слабый или умеренный характер и проходили в течение одного-двух дней. Специалисты подчёркивают, что результаты испытаний позволяют продолжать разработку вакцины.

23 сентября Johnson & Johnson приступила к третьему этапу клинических испытаний своей вакцины. В исследовании принимают участие 60 тысяч добровольцев в восьми странах на трёх континентах. Если препарат докажет свою безопасность и эффективность, то первые партии будут доступны для сертификации уже в начале 2021 года.

Власти Соединённых Штатов предоставили $1,2 млрд британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину вместе с учёными из Оксфордского университета. Кроме того, Штаты направили на эти цели $486 млн американской биотехнологической компании Moderna и $456 млн — Johnson & Johnson. Созданием вакцины от COVID-19 в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала в эти проекты $12 млрд.

Ранее NEWS.ru писал, что первая в мире российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. О завершении клинических испытаний было объявлено в начале августа.

Вторую вакцину от COVID-19 разрабатывают в центре «Вектор». В ходе клинических испытаний, которые начались 27 июля, врачи наблюдают за добровольцами, оценивают напряжённость их иммунитета к коронавирусу и выявляют отдалённые последствия вакцинации через 90, 180 и 270 дней после прививки. Сейчас препарат проходит второй этап клинических испытаний, который должен завершиться в сентябре. В нём участвуют 100 добровольцев.

Всего российские учёные разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях.