Вакцина из центра Гамалеи будет действовать от коронавируса два года

https://static.news.ru/photo/c8e60480-b412-11ea-b0bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцина от коронавируса, которую разработали НИЦ эпидемиологии им. Гамалеи совместно с Минобороны, будет эффективна на два года. Вводить её надо будет два раза, так как кодирующий спайк-белок коронавируса ген вводится на разных носителях.

Двукратный приём даёт возможность увеличить защиту на больший период времени, рассказала руководитель центра Александр Гинцбург.

Человек, получивший эту вакцину в бустерном варианте, будет защищён от возможного заражения коронавирусом, по крайней мере, в течение двух лет, а возможно и на более длительный период, — рассказал эпидемиолог РИА Новости.

Для массовой вакцинации россиян понадобится выпустить 70 млн доз препарата. На данный момент решается вопрос масштабного выпуска вакцины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что быстрый выход на клинические испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции обусловлен хорошей технологической платформой, зарекомендовавшей себя при создании вакцины от вируса Эбола. Об этом сообщил руководитель Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.