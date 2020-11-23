Вакцина «ЭпиВакКорона» станет доступна россиянам до конца 2020 года

https://static.news.ru/photo/bfd1f0e6-2d81-11eb-8955-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вакцина от коронавирусной инфекции новосибирского государственного научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона» поступит в гражданский оборот до конца этого года. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

К настоящему моменту выпущено 25 тысяч доз вакцины. До конца года будет суммарно выпущено 50 тысяч доз вакцины, — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

У всех добровольцев, получивших препарат «ЭпиВакКорона», появились антитела к коронавирусной инфекции. Его эффективность может быть оценена только в ходе предварительных или окончательных итогов пострегистрационных исследований, заявили в центре «Вектор». Побочные эффекты были зафиксированы у шести добровольцев. Они проявились в виде непродолжительных болезненных ощущений в месте инъекции.

Вакцина «ЭпиВакКорона» является второй российской вакциной от коронавируса. Она была зарегистрирована в середине октября, пострегистрационные испытания стартовали 18 ноября. Планировалось, что массовая вакцинация россиян начнётся в 2021 году.

Ранее глава департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава РФ Елена Байбарина назвала первую российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V» чрезвычайно эффективной. Массовая вакцинация россиян этим препаратом может начаться в течение двух недель, сейчас «Спутник V» проходит третий этап испытаний, писал NEWS.ru.