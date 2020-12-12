Вакцина AstraZeneca может быть эффективнее вместе со «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/a6e780b8-3d3b-11eb-b90f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aurelien Morissard/Global Look Press

В Великобритании считают, что вакцина от COVID-19, разработанная Оксфордским университетом вместе с британско-шведской фармацевтической компанией, AstraZeneca может дать больший эффект в комбинации с другими препаратами. Об этом заявила профессор Оксфордского университета Сара Гилберт.

Да, безусловно, такая возможность есть. Мы уделяли внимание этому вопросу ранее, проводя посвящённые вакцинам исследования, — цитирует её BBC.

Она добавила, что эффект от комбинации двух препаратов на данном этапе будет изучен в ходе сравнительно «небольшого исследования». Более того, она считает, что его можно провести с использованием «Спутника V», который пока не зарегистрирован за пределами России.

Гилберт считает, что такое комбинированное использование вакцин поможет раскрыть потенциалы обоих препаратов. Особенно если они созданы из разного сырья, поскольку фармацевтические компании могут столкнуться с нехваткой сырья для производств. При отсутствии других препаратов весь процесс вакцинации может затянуться.

Она также заявила о наличии оснований рассчитывать на то, что вакцина AstraZeneca способна предотвращать не только развитие тяжёлых форм COVID-19, но и его бессимптомную передачу.

Британская фармкомпания AstraZeneca, разработавшая совместно с Оксфордским университетом вакцину, ранее сообщила, что при одном из методов дозирования препарат может быть эффективен примерно на 90%. Для этого пациентам вводилась сначала половина дозы, а потом полная. При введении двух полных доз эффективность была на уровне 62%. Учёные решили, что давая сначала меньшую дозу, они настроили организм на более эффективную иммунную реакцию.

Как писал NEWS.ru, в случае одобрения властей иммунизация вакциной британской фармацевтической компании AstraZeneca может начаться в декабре. Вакцина от COVID-19 этой компании показала среднюю эффективность в 70–90% по итогам промежуточных испытаний. Великобритания уже заказала 100 млн доз оксфордской вакцины, их будет достаточно для вакцинации большей части населения страны.