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Врач объяснил причины появления гематом при коронавирусе

07:24, 16 января 2022
Врач объяснил причины появления гематом при коронавирусе
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Назначаемые при лечении коронавируса антикоагулянты для разжижения крови могут спровоцировать появление на теле гематом. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-гематолог, завотделением трансфузиологии Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева Минздрава России Павел Трахтман. По его словам эти препараты назначаются только по строгим показаниям. В случае возникновения на теле синяков необходимо немедленно сообщить об этом специалисту.

Само по себе образование гематом свидетельствует о том, что со свертываемостью крови что-то не в порядке, поэтому нужно быстро обратиться к специалисту. Частое образование гематом на фоне коронавируса или на фоне лечения коронавируса является сигналом для того, чтобы врач более внимательно изучил свертывающую систему крови и скорректировал свои назначения, - сказал он.

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