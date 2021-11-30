В ЮАР выросло число госпитализированных с «омикроном» маленьких детей

Медики городского округа Цване, который находится в Южно-Африканской Республике, заявили о значительном числе госпитализаций заражённых детей до двух лет. Этот район является эпицентром распространения нового «омикрон»-штамма коронавируса, сообщил Bloomberg.

Специалист по здравоохранению Национального института инфекционных заболеваний ЮАР Ваасила Джассат сообщила о том, что на данный момент в числе госпитализированных находится около 10% маленьких детей. Эта пропорция больше, чем была зафиксирована на ранних этапах пандемии.

По словам медика, аналогичная тенденция была и во время преобладания штамма «дельта».

Как отметила Джассат, у детей в возрасте до двух лет иммунная система малоразвитая, поэтому они относятся к группе лиц, подверженных значительному риску. Также, по мнению доктора, на увеличение числа госпитализированных детей могла повлиять обеспокоенность родителей их состоянием.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключила серьёзных последствий в случае возникновения крупной вспышки коронавируса, вызванной штаммом «омикрон». Вероятность его потенциального дальнейшего распространения на глобальном уровне в организации назвали высокой.

Президент России Владимир Путин призвал готовиться к любому сценарию распространения «омикрон»-штамма коронавируса. По его словам, серьёзность последствий распространения нового штамма станет понятна в ближайшие недели.

При этом для исследования эффективности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» к новому «омикрон»-штамму потребуется три недели. В Центре имени Гамалеи уже приступили к её адаптации под новый тип вируса.