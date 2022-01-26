В ЮАР обнаружили опасный для человека новый тип коронавируса

Учёные сравнили недавно открытый в ЮАР коронавирус летучих мышей NeoCov с SARS-CoV-2 из-за его возможности так же проникать в клетки, говорится в исследовании, опубликованном на bioRxiv. Сообщается, что подобные коронавирусу патогены выявлены в популяциях летучих мышей и других диких животных, обитающих в России, США и других странах, в том числе Юго-Восточной Азии и Европы.

Появление всего одной мутации в ключевой части его оболочки позволяет этому вирусу активно проникать и в клетки человека, — говорится в исследовании.

По данным специалистов, если контакты между человеком и дикими животными будут происходить чаще, патогены могут стать источниками новых пандемий в будущем.

Ранее профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что существующие ныне препараты от коронавируса и гриппа малоэффективны. Он отметил, такие противовирусные средства могут даже нанести ущерб здоровью, и предостерёг от их использования для профилактики.

При этом доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов сообщил о трансформации штамма «омикрон». По словам учёного, новый штамм коронавируса постепенно начинает обретать форму обычной ОРВИ.