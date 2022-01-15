В Японии выявили связь между кишечной бактерией и смертностью от COVID-19

Японские ученые из Нагойского университета провели исследования, доказывающие связь между наличием в организме человека кишечной бактерии из рода Collinsella и низкой смертностью при заражении COVID-19, передает газета The Japan Times. В ходе исследований была обнаружена способность кишечной бактерии преобразовывать желчные кислоты в урсодезоксихолевую кислоту, которая блокирует сцепление коронавируса с рецепторами клеток инфицированного человека.

В случае большого количества Collinsella в кишечнике они подавляют активность инфекции, что клинически выражается в лёгком течении болезни и выздоровлении. Для подтверждения своей гипотезы сотрудники университета обследовали 953 человека из стран с разным уровнем смертности от новой коронавирусной инфекции.

Полученные результаты подтвердили предположение учёных: в Японии, Республике Корея и Финляндии, где уровень смертности считается низким, большая концентрация кишечной бактерии была обнаружена у 34–61% участников исследования. У обследуемых из США, Бельгии, Италии, Великобритании, где смертность высокая, большая концентрация наблюдалась в 4–18% случаев. Данное исследование объясняет различный уровень заболеваемости, тяжести течения и смертности от коронавируса в разных странах.

Ранее доктор Тохру Минамино, профессор японского Университета Джунтендо, разработал в университетской лаборатории вакцину, способную выводить стареющие клетки из организма, замедляя таким образом процесс старения. Новый препарат борется с клетками, которые вследствие старения теряют способность делиться.