В Японии третий месяц испытывают лекарство от коронавируса

https://static.news.ru/photo/b5c8a0a2-9a67-11ea-bac0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zygimantas Gedvila via www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press

Расхваленное китайскими врачами лекарство «Авиган» («Фавипиравир», «Фавилавир») пока не подтверждает свою эффективность в лечении коронавируса. Клинические испытания на 86 пациентах с лёгкими симптомами инфекции или без симптомов проводятся в Японии.

«Авиган» разработан шесть лет назад японской компанией Fujifilm Toyama Chemical Co. Он предназначался для лечения гриппа, но из-за побочных эффектов у беременных оказался в списке препаратов, лечить которыми можно только по особому распоряжению правительства, сообщает агентство Kyodo.

Испытания «Авигана» начались в марте, но до сих пор учёные не нашли доказательств его явной эффективности. При этом специалисты настаивают на продолжении исследования.

Ранее NEWS.ru сообщал, что теледоктор Александр Мясников дал прогноз по коронавирусу. Он считает, что коронавирусом рано или поздно переболеют все. Мясников выразил готовность заразиться инфекций, будучи уверен, что это лучше всякой вакцины. Врач призвал россиян не искать в каждом чихе коронавирус, проверять который «никаких анализов не хватит».