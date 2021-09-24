В Японии назвали способ снизить риск рака и инсульта

Японский исследователь, доктор сельскохозяйственных наук Еити Фукусима заявил, что предотвратить развитие многих заболеваний, включая инсульт и некоторые виды рака, способен зелёный чай. Об этом говорит анализ последних эпидемиологических исследований, отметил он в интервью Nihon Keizai.

Потребление зелёного чая связано со снижением риска развития очень широкого спектра заболеваний, включая некоторые виды рака, например, рак эндометрия, лёгких и яичников, а также смерть от сердечно-сосудистых заболеваний и инсульт, — пояснил Фукусима.

Он добавил, что зелёный чай полезен благодаря наличию катехинов, которые содержатся в нём в большом количестве.

Полифенолы, содержащиеся в зелёном чае, называются чайными катехинами. Они обладают сильным антиоксидантным действием, — уточнил исследователь.

Фукусима также рассказал, что содержащиеся в зелёном чае катехины и теанин снижают вероятность заражения вирусом гриппа после пяти месяцев его употребления.

Ранее стало известно, что слишком горячий чай опасен для здоровья, заявила врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян. Горячий напиток может привести к развитию онкологии, также не исключены повреждения пищевода и гортани, отметила кандидат медицинских наук. Она добавила, что после того, как чай заварился, следует подождать минут пять, прежде чем начать его пить.